Von Wonder Woman über Spider-Man bis Fluch der Karibik 5: Rund 30 Film gehen zwischen Mai und August in den US-Kinos an den Start. Jetzt hat Metacritic seine User nach deren Meinung gefragt. Hier ist das Ergebnis.

Von Vera Tidona |

Auch in diesem Jahr hat die Seite Metacritic ihre User nach ihrer Meinung zu den Film-Highlights in diesem Sommer gefragt. 30 Filme kommen zwischen Mai und August in die US-Kinos und rund 4.000 User sind der Aufforderung gefolgt, über ihre Favoriten nur anhand der Trailer und Story-Details abzustimmen. Wirklich gesehen hat die Filme noch keiner und so fällt die erste Einschätzung der User wie folgt aus.

Mehr dazu: Die Film-Highlights des Jahres 2017

Top: Dunkirk, Alien, Spider-Man & Planet der Affen

Auf den vorderen Rängen findet sich wenig überraschend Guardians of the Galaxy Vol. 2 mit 74 Prozent, der in dieser Woche erst in die US-Kinos kommt, gefolgt von Ridley Scotts Alien: Covenant (68 %), Pixars Cars 3 (65 %), Spider-Man: Homecoming (70 %), Planet der Affen 3 (76 %), Animationsspaß Ich - Einfach unverbesserlich 3 (61 %), Stephen Kings The Dark Tower (67 %) und Spitzenreiter Christopher Nolans Kriegsfilm Dunkirk mit satten 82 Prozent.

Mittelmaß: Mumie, Wonder Woman & Fluch der Karibik 5

Während sich im Mittelfeld Kinofilme wie die DC-Comic-Verfilmung Wonder Woman (60 %), Die Mumie (50 %) mit Tom Cruise, King Arthur (55 %) mit Charlie Hunnam, Baywatch (45 %) mit Dwayne Johnson, Fluch der Karibik 5 (55 %) mit Johnny Depp als Captain Jack Sparrow und Luc Bessons SciFi-Spektakel Valerian (56 %) befindet, steht ganz unten auf der Favoriten-Liste der User eine recht teure Produktion.

Transformers 5 ganz unten

So findet Michael Bays Materialschlacht Transformers: The Last Knight gerade einmal 35 Prozent Zustimmung bei den Usern. Keine sehr hohe Meinung vor dem Kinostart im Juni, dennoch liegt der fünfte Teil der erfolgreichen Filmreihe damit im allgemeinen Trend seiner Vorgänger, die im Schnitt Wertungen zwischen 30 bis 40 Prozent erhielten (inklusive Kritiken), in den Kinos dennoch ein finanzieller Erfolg waren.

Noch weniger Punkte holte Sonys Animationsfilm The Emoji Movie mit 34 Prozent als Schlusslicht der Liste ein. Die komplette Aufstellung aller 30 Filme gibt es hier zu sehen.