Der Trailer zum SciFi-Actioner Blade Runner 2049 ist da. Im Rahmen der Präsentation stellen sich Regisseur Denis Villeneuve und seine Hauptdarsteller Harrison Ford und Ryan Gosling live den vielen Fragen der Fans. Hier gibt es das Video dazu.

Von Vera Tidona |

Der neue und erste lange Trailer zum Science-Fiction-Film Blade Runner 2049 ist eingetroffen und zeigt mehr von der Fortsetzung zu Ridley Scotts Kultfilm aus dem Jahr 1982. In den vielen neuen Szenen mit Harrison Ford und Ryan Gosling hat vor allem Jared Leto als Replikanten-Hersteller seinen ersten Auftritt.

Zur Präsentation des Trailers stellen sich Regisseur Denis Villeneuve (Arrival, Sicario) und seine beiden Hauptdarsteller Harrison Ford und Ryan Gosling den vielen Fragen der Fans live via Facebook.

Im Mittelpunkt der Fragestunde stand vor allem Harrison Fords Rückkehr als Rick Deckard, neben Ryan Gosling als neuer Blade Runner. Dabei sprach Ford über den ersten Drehtag, wie die Filmarbeiten gelaufen sind und wie er sich über seine Rückkehr gefreut hat. Auch Regisseur Denis Villeneuve sprach über seine Vision des Films und wie er damit seinen Jugendtraum erfüllt. Mehr dazu gibt es hier im Video zu sehen.

Blade Runner 2049 ab Oktober in den Kinos

Das Blade Runner-Sequel setzt 30 Jahre nach seinem Vorgängerfilm an: Inzwischen ist ein neuer Blade Runner in der Stadt, der LAPD Police Officer K (Ryan Gosling), der ein lange unter Verschluss gehaltenes Geheimnis zu Tage fördert, das die noch vorhandenen gesellschaftlichen Strukturen in ein Chaos stürzen könnte. K macht sich auf die Suche nach seinem Vorgänger, den ehemaligen Blade Runner Rick Deckard (Harrison Ford), der seit Jahrzehnten verschwundenen ist.

In weiteren Rollen spielen Robin Wright (House of Cards), Mackenzie Davis (Always Shine), Carla Juri (Feuchtgebiete), Dave Bautista (Guardians of the Galaxy) und Jared Leto (Suicide Squad) mit. Auch Edward James Olmos (Battlestar Galactica) als Deckards früherer Kollegen Gaff wird im Sequel mitspielen.

Blade Runner 2049 ist für den 5. Oktober in den deutschen Kinos angekündigt, nur ein Tag vor dem US-Start am 6. Oktober.