Alien: Covenant - Ridley Scott: Sequel geht nächstes Jahr in den Dreh

Regisseur Ridley Scott stellt nach Alien: Covenant noch weitere Alien-Filme in Aussicht: Der nächste Film ist bereits in Arbeit und soll nächstes Jahr in den Dreh gehen.

Von Vera Tidona |