Fox bringt nächstes Jahr nicht nur ein Deadpool-Sequel in die Kinos. Auch im TV erhält Marvels rüpelhafter Anti-Held seinen Auftritt: Eine animierte Serie für Erwachsene ist in Arbeit.

Von Vera Tidona |

Fox kündigt neben einem Deadpool-Sequel fürs Kino auch eine animierte TV-Serie für nächstes Jahr an.

Marvel baut sein Angebot an Serien weiter aus: Während bereits an einem Deadpool-Sequel fürs Kinos gearbeitet wird, soll nun zeitgleich eine animierte Deadpool-Serie kommen. Zunächst sind zehn Episoden bestellt, die nächstes Jahr auf dem Sender FX an den Start gehen soll.

Deadpool-Star Ryan Reynolds ist nicht beteiligt

Ob jedoch Ryan Reynolds als Titelheld in irgendeiner Form beteiligt ist, konnte nicht geklärt werden. In der offiziellen Ankündigung wird er jedenfalls nicht erwähnt. Dafür zeigt sich der Schauspieler und Produzent Donald Glover (Der Marsianer, Star Wars: Han Solo) gemeinsam mit seinem Bruder, den Musiker Stephen Glover für das Projekt verantwortlich. Zuletzt haben die beiden die Comedy-Serie Atlanta für FX entwickelt.

Deadpool-Serie ist nichts für kleine Kinder

Die animierte Deadpool-Serie soll jedoch nichts für kleine Kinder werden, bestätigte Marvel TV-Chef Jeph Loeb. Vielmehr strebe man eine Serie für Erwachsene an, ähnlich wie die erfolgreichen Kinofilme auch.

»Deadpool, Donald und FX - die perfekte Mischung für den Söldner mit der großen Klappe. Wir sind erfreut, dass unsere Beziehung mit FX, die mit Legion begann, sich erweitert. Die Deadpool-Serie wird sicherlich eine wegweisende Show im Bereich der Animationen für Erwachsene.«, so Loeb.

Deadpool: Serie und Film für 2018 angekündigt

Bisher hatte der Anti-Held aus den Marvel Comics in diversen animierten X-Men-Serien seinen Auftritt, eine eigene Deadpool-Serie, ob animiert oder als Live-Action, gibt es bisher noch nicht.

Und während voraussichtlich im Herbst 2018 die neue Deadpool-Serie an den Start geht, ist Deadpool 2 mit Ryan Reynolds für Juni 2018 in den Kinos angekündigt.