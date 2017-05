Judge Dredd gibt es bereits als Comics, Videospiel und zwei Kinofilmen. Jetzt ist eine erste Live-Action SciFi-Serie in Arbeit. Noch gibt es keine Besetzung.

Von Vera Tidona |

Comic-Held Judge Dredd erhält eine eigene TV-Serie.

Der düstere Comic-Held Judge Dredd meldet sich zurück: Doch statt eines weiteren Kinofilms ist nun eine TV-Serie namens Judge Dredd: Mega-City One in Arbeit.

TV-Serie über Judge Dredd in Arbeit

Dabei steht ein ganzes Team von Judges im Mittelpunkt der Handlung, die als futuristische Polizisten die Macht von Richtern, Jury und Vollstrecker gleichzeitig in sich vereinen. In einer Zukunft, in der es nur noch gigantische Mega-Metropolen gibt, haben die Judges jede Menge zu tun, um für Ordnung zu sorgen.

Noch steht die Produktion ganz am Anfang. Wer in den Hauptrollen mitspielen wird und als Judges in Erscheinung tritt, steht noch aus.

Spiele-Entwickler machen TV-Serie

Hinter der Produktion steht der britische Videospiel-Entwickler Rebellion, bekannt für Spiele wie Alien vs Predator (1994), Tom Clancy's Rainbow Six (1999), The Mummy (2000), Star Wars: Battlefront: Renegade Squadron (2007), Battlefront: Elite Squadron (2009) und Sniper Elite (2012).

Im Jahr 2000 erwarben sie die Rechte an den Judge Dredd-Comics 2000 AD und veröffentlichen nicht nur die Comics, sondern gaben auch das Spiel Judge Dredd: Dredd vs Death (2003) für Xbox, PlayStation 2 und den PC heraus.

»Wir können es kaum erwarten Judge Dredds Mega-City One ins Fernsehen zu bekommen. Dank der Legionen von Fans, die den Druck in den sozialen Medien hoch gehalten haben, mit viel Arbeit im Hintergrund und Enthusiasmus, beabsichtigen wir eine Produktion mit großen Budget umzusetzen, die sowohl das große Comic-Publikum als auch reine TV-Zuschauer überzeugt.«, bekräftigen Jason und Chris Kingsley von Rebellion gegenüber BBC News.

Judge Dredd: Comics, Videospiel und zwei Kinofilme

In diesem Jahr feiern die Comics von John Wagner und Carlos Ezquerra ihr 40. Jubiläum. Inzwischen gibt es auch zwei Kinoverfilmungen. Im Jahr 1995 schlüpfte Actionstar Sylvester Stallone in die Rolle des Judge Dredd, eine Neuverfilmung mit Karl Urban (Star Trek) folgte im Jahr 2012 in den Kinos.

Wann nun die Live-Action-Serie Judge Dredd: Mega-City One an den Start gehen wird, wird noch bekannt gegeben.