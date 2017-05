X-Men: The New Mutants :

Fox dreht in Kürze das Spin-off The New Mutants aus der X-Men-Filmreihe. Mit dem Kinostart im nächsten Frühjahr steht jetzt endlich fest: Game-of-Thrones-Star Maisie Williams wird zu Wolfsbane.

Von Vera Tidona |

Das Filmstudio 20th Century Fox kündigt für nächstes Jahr gleich drei neue X-Men-Filme in den Kinos an. Neben Deadpool 2 mit Ryan Reynolds und X-Men: Dark Phoenix als Fortsetzung zu Bryan Singers X-Men: Apocalypse (2016), geht im Frühjahr das Spin-Off New Mutants aus der erfolgreichen X-Men-Reihe an den Start.

Erste Besetzung mit Maisie Williams

Darin wird eine neue Generation von Mutanten vorgestellt. Bereits seit gut einem Jahr sind Game-of-Thrones-Star Maisie Williams und Anya Taylor-Joy für die Hauptrollen im Gespräch, jetzt folgt die offizielle Bestätigung von Seiten des Filmstudios.

Demnach schlüpft Maisie Williams tatsächlich in die Rolle der Wolfsbane, die sich in einen Wolf verwandeln kann. Anya Taylor-Joy spielt die Russin Ilyana Rasputin aka Magik, Schwester des aus Deadpool bekannten Mutanten Colossus, die zaubern und teleportieren kann.

Weitere Darsteller für die übrigen Mutanten Danielle Moonstar, Cannonball, Sunspot und Warlock werden derzeit noch gesucht. Der aus den Comics bekannte kleine außerirdische Drache Lockheed soll ebenso mitspielen. Als mächtiger Bösewicht tritt Demon Bear auf den Plan. Auch hier ist noch keine Besetzung bekannt.

Professor X & Storm sind mit dabei

Eine Verbindung zur X-Men-Reihe stellt James McAvoy als Professor X dar, auch Alexandra Shipp soll gerüchteweise in ihrer Rolle als Storm aus X-Men: Apocalypse zu sehen sein. Regie führt Josh Boone (Das Schicksal ist ein mieser Verräter), der auch das Drehbuch schreibt.

Ein US-Kinostart ist bereits für den 13. April 2018 angekündigt.