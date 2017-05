Erst vor wenigen Tagen sorgte die Nachricht, dass der US-Sender HBO gleich vier potentielle Spin-offs zum Serienhit Game of Thrones in Auftrag gibt, für Furore unter den Fans.

Jetzt meldet sich George R. R. Martin als Autor der erfolgreichen Buchreihe zu Wort und bestätigt, dass inzwischen nicht vier, sondern gleich fünf mögliche Spin-offs in Arbeit seien.

Auch werde dazu ein weiterer Drehbuchautor zum Team stoßen, der diese Idee ausarbeiten soll. Wer das genau sein wird, wollte er aber noch nicht verraten. Zu den bisher genannten Drehbuchautoren gehören Max Borenstein, Jane Goldman, Brian Helgeland und Carly Wray. Martin bestätigt, dass er mit allen Autoren bei der Entstehung der unterschiedlichen Geschichten beteiligt sei.

»Wir reden hier von neuen Geschichte aus dem 'zweiten Universum' (angelehnt an Herr der Ringe-Autor J.R.R. Tolkien) aus Westeros und der großen Welt, die ich für A SONG OF ICE AND FIRE erschaffen habe.«, so Martin. »Jedes dieser geplanten Konzepte sind mehr ein Prequel als ein Sequel. Einige spielen vielleicht nicht einmal in Westeros.«