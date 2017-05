Regisseur James Mangold kündigt eine schwarzweiße Fassung des dritten düsteren Wolverine-Film Logan mit Hugh Jackman an. Zum Release der Blu-ray gibt es jetzt einen ersten Trailer zu Logan Noir.

Wolverine 3 in schwarzweiß: Trailer wirft einen ersten Blick auf den düsteren Logan Noir.

Am 23. Mai erscheint das dritte und letzte Solo-Abenteuer Logan mit Hugh Jackman als Wolverine in den USA die DVD und Blu-ray.

Inzwischen hat Regisseur James Mangold wie angekündigt eine schwarzweiße Fassung des Films fertiggestellt und legt sie unter dem Titel Logan Noir als Bonus der DVD und Blu-ray bei.

Ein erster Trailer zu Logan Noir stimmt schon jetzt auf die düstere Stimmung des Kinohits ein. Digital ist der Kinofilm Logan sowie Logan Noir in den USA bereits auf diversen Streaming-Diensten erhältlich.

Logan mit Logan Noir auf DVD & Blu-ray

In Deutschland erscheint der Kinofilm Logan inklusive Logan Noir am 13. Juli auf DVD und Blu-ray im Handel. Die Comic-Verfilmung erscheint auch als 4K Ultra HD und in einer Limited Steelbook Edition auf Blu-ray.

Das folgende Bonusmaterial enthält die DVD und Blu-ray: