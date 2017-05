Der Animationsspaß Angry Birds meldet sich im Herbst 2019 mit einem Sequel zurück - passend zum 10-jährigen Jubiläum des populären Mobile-Games.

Von Vera Tidona |

Rovio kündigt Sequel zum Animationsspaß Angry Birds passend zum 10. Jubiläum des Mobile-Games in den Kinos an.

Die Animationskomödie Angry Birds nach dem populären Mobile-Game von Rovio Entertainment eroberte im letzten Jahr die Kinos und spielte weltweit knapp 350 Mio. Dollar ein. Jetzt kündigt Sony Pictures und Rovio eine Fortsetzung mit den Vögeln und Schweinen an.

10 Jahre Angry Birds: Sequel kommt 2019 in die Kinos

Ein Kinostart für Angry Birds 2 steht bereits für den 20. September 2019 fest. Damit kommt das Sequel genau zum 10-jährigen Jubiläum des Original-Spiels Angry Birds im Jahr 2009 in die US-Kinos. Ein deutscher Starttermin wird noch bekannt gegeben.

Über die Handlung wird aber noch nicht viel verraten. Während sich der erste Kinofilm den Anfängen des Mobile-Games widmet und zeigt, wie es zur bekannten Fede zwischen den Vögeln und den grünen eierklauenden Schweinen kam, bringt das Sequel laut Rovio den Zwist »auf ein neues Level«. Dabei dürfen die wichtigsten Charaktere Red, Chuck, Bomb, Mighty Eagle und natürlich die grünen Schweine nicht fehlen.

Neuer Regisseur und Autor gefunden

Die Regie übernimmt diesmal Thurop Van Orman, bekannt für die TV-Trickserie The Marvelous Misadventures of Flapjack (2008-2010) und Abenteuerzeit mit Finn und Jake (20101). Als Co-Regisseur ist John Rice an Bord, der auch schon am ersten Kinofilm Angry Birds beteiligt war. Das Drehbuch schreibt Peter Ackerman (Ice Age) und für die Produktion zeigt sich erneut John Cohen (Angry Birds) verantwortlich.

Die Spielreihe Angry Birds mit den zahlreichen Ablegern wurde seit dem ersten Spiel im Jahr 2009 mehr als 3,3 Milliarden Mal heruntergeladen. Zuletzt sorgte Rovio mit zahlreichen Entlassungen für Schlagzeilen.