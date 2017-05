Mumie, Frankenstein & Co. :

Die Mumie mit Tom Cruise ist erst der Anfang: Universal stellt sein neues Monster-Universum vor. Johnny Depp und Javier Bardem gehören auch dazu. Hier gibt es einen kleinen Vorgeschmack.

Von Vera Tidona |

Universal plant bekannterweise mit einer Fülle an Neuverfilmungen seiner Monsterfilmklassiker. Den Anfang macht Tom Cruise in dem gruseligen Actionfilm Die Mumie, der am 8. Juni in die 3D-Kinos kommt.

Aus diesem Anlass stellt das Filmstudio nun offiziell den neuen Namen seines Monster Universum vor: The Dark Universe.

Monsterfilme satt: The Dark Universe

Jetzt steht auch fest, welcher Monsterfilm als nächstes in die Kinos kommt: Frankensteins Braut (Bride of Frankenstein) ist für den 14. Februar 2019 in den US-Kinos angekündigt und wird von Regisseur Bill Condon (Twilight, Disneys Schöne und das Biest) in Szene gesetzt. Wer Frankensteins Braut darstellen soll, ist noch nicht bekannt, wird aber demnächst angekündigt. Zuletzt war Angelina Jolie für die Rolle im Gespräch. Ob es dabei bleibt, ist abzuwarten.

Johnny Depp & Javier Bardem gehören dazu

Weitere Stars im Monster Universum werden ebenfalls bestätigt: So gehören tatsächlich Johnny Depp als Unsichtbarer Mann und Javier Bardem als Frankensteins Monster dazu und ergänzen die übrigen Monster mit Russell Crowe als Dr. Jekyll/Mr. Hyde und Sofia Boutella als Die Mumie.

Das Filmstudio möchte künftig die vielen Monster auch in anderen Filmen aus dem Dark Universe auftreten lassen, wie etwa Russell Crowe als Dr. Jekyll/Mr. Hyde in Die Mumie. Damit plant Universal mit einem großen und inhaltlich miteinander verbundenes Monster-Universum. Welche Filme sonst noch dazugehören werden, wird sich zeigen.