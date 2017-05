Nach dem ersten Kinohit John Wick brachte Regisseur Chad Stahelski Anfang des Jahres erfolgreich das Sequel John Wick: Kapitel 2 in die Kinos. Fest steht schon jetzt, dass es einen dritten Teil mit Keanu Reeves als Profikiller John Wick geben wird.

John Wick in der Filmkritik: Teil 1 - Das Ballet des Todes / Teil 2 - Perfektes Schusswaffen-Ballett

Nun sprach der Regisseur mit dem Magazin Collider über den Stand der Entwicklung und verrät erste Story-Details zum dritten Teil der Action-Reihe. Demnach gehen die Arbeiten am Drehbuch gut voran, bestätigt Chad Stahelski und meinte, dass man nach dem derzeitigen Stand sogar früher als erwartet mit den Dreharbeiten beginnen könne.

Ein großer Vorteil dabei sei, laut Stahelski, dass man im Gegensatz zum zweiten Teil den Zuschauern nicht mehr die Welt von John Wick erklären muss. Man kann also gleich mit der Action anfangen, freut sich Stahelski und verrät auch gleich erste Ideen zur Story, die er gemeinsam mit Wick-Autor Derek Kolstad in den letzten Monaten entwickelt hat.

»Wir wollen nicht in die typische Falle tappen, dass größer gleich besser ist. Mehr Geld macht einen Film nicht besser. Wir wollen einfach versuchen, so kreativ wie möglich zu bleiben.«, so Stahelski.