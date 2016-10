Wir haben die Spieleveröffentlichungen der aktuellen Woche zusammengefasst: Diese PC-Games erscheinen vom 3. bis 9. Oktober 2016.

Mafia 3 ist diese Woche wohl der größte PC-Release.

Die Woche beginnt mit dem Feiertag ziemlich ruhig, nimmt aber zum Freitag hin ordentlich Fahrt auf, denn diese Woche werden nicht nur zwei neue Rennspiele für den PC veröffentlicht. Mit Mafia 3 steht auch eines der meisterwarteten Spiele der GameStar-Leser ins Haus.

Wer zudem die Gears of War: Ultimate Edition gekauft hat, kann schon am 7. Oktober den neuen Deckungs-Shooter spielen, während alle anderen noch auf den offiziellen Release für Windows 10 und Xbox One am 11.10. warten müssen.

Aber das ist ja erst der Anfang, denn der Oktober wird wohl einer der besten Spiele-Monate des Jahres.

Dienstag, 4. Oktober

Aragami

Atlas Reactor

Deceit (Early Access)

Shu

Viking Squad

Mittwoch, 5. Oktober

BUTCHER

Donnerstag, 6. Oktober

Syndrome

Duke Grabowski, Mighty Swashbuckler

Inklings

Industry Manager: Future Technologies

Laser Disco Defenders

Freitag, 7. Oktober

Mafia 3

Ride 2

Gears of War 4 (Frühstart)

WRC 6

The Challenge (Early Access)

The Silver Case