Das Oberlandesgericht (OLG) München hat den Vertrieb und den Verkauf der einschlägigen Slot-1- und R4-Module, die den Kopierschutz umgehen, unter Strafe gestellt. Damit hat Nintendo am 22. September 2016 in letzter Instanz Recht nach einem mehrjährigen Prozess bekommen.

Nintendo hat am 22. September in letzter Instanz den mehrjährigen Prozess gegen Kopiermodulhersteller gewonnen. In der Folge sind auch der Vertrieb und Verkauf solcher Vorrichtungen strafbar.

Die technologischen Maßnahmen zum Kopierschutz, die Nintendo für seine Konsolen und Spiele vornimmt, entsprechen deutschem Recht. Das hat das Oberlandesgericht (OLG) München in einem Grundsatzurteil am 22. September festgestellt. Module, wie die einschlägig bekannten Slot-1- oder R4-Karten, die diese Schutzmaßnahmen umgehen, sind nun offiziell gesetzwidrig.

Als Begründung gibt das Gericht an, dass die herstellenden Firmen damit das Recht auf geistiges Eigentum verletzen. In der Folge sind auch der Vertrieb und Verkauf solcher Vorrichtungen strafbar.

Dr. Bernd Fakesch, General Manager von Nintendo Deutschland, sagt:

Die Münchner Richter haben ein starkes Signal im Kampf gegen Produktpiraterie gesetzt. Ihre Entscheidung schützt die Inhaber der Urheberrechte, deren Partner und alle, die mit der Entwicklung interaktiver Spiele für Nintendo-Konsolen zu tun haben. Auf diese Weise schützt Nintendo seine echten Fans, denn letztlich wollen wir nicht, dass sie zum Kauf und zum Gebrauch von Vorrichtungen verführt werden, die ihr Spielerlebnis beeinträchtigen können.

Am 22. September wurde das Urteil gesprochen und Nintendo bekam in letzter Instanz Recht. Der Verkauf und der Vertrieb von Vorrichtungen, die den Kopierschutz umgehen sind somit strafbar und der Geschäftsführer steht nun in persönlicher Schadenersatzpflicht. Eine Revision gegen das Urteil wurde nicht zugelassen.

Das Konzept der Slot-1- und R4-Karten: Diese Module lassen sich in die entsprechenden Slots der DS-Familie stecken, über den PC mit ROM-Dateien bespielen und ermöglichen so das Nutzen von illegalen Kopien der Spiele.

