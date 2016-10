Das Rätselraten hat ein Ende: Das Innenleben eines Pokéballs ist der reinste Luxus. Den gefangene Monstern in Nintendos Traditionsmarke Pokémon offenbart sich laut des Produzenten ein gemütliches Innenleben wie in einem Luxushotel.

Von Manuel Fritsch |

Ein fröhliches Pokémon. Angeblich ist es innerhalb eines Pokéballs sehr gemütlich. Das wollen wir gerne glauben.

Nicht erst seit dem großen Erfolg von Pokémon Go diskutieren Fans darüber, was eigentlich mit den knuffigen Taschenmonstern passiert, nachdem sie in den sogenannten Pokébällen gefangen genommen wurden. Werden diese einfach schockgefrostet? In reine Datenströme verwandelt? Geschrumpft? Oder erleiden diese elendige Qualen in der Enge der rot-weißen Kugel?

Nun gibt es endlich Gewissheit: Das Magazin Kotaku hat Junichi Masuda, Produzent bei Pokémon Sonne/Mond die alles entscheidende Frage gestellt und Antwort erhalten.

Dieser sagte:

Ich glaube, wir können mit Gewissheit sagen, dass es sich innerhalb eines Pokéballs um einen sehr gemütlichen Platz handelt. Vielleicht könnte man es am ehesten mit einer Highend Suite in einem luxuriösen Hotel vergleichen.

Original-Zitat: I think it’s safe to say that it’s very comfortable inside inside of a Pokeball, it’s a very comfortable environment. Maybe the equivalent of a high-end suite room in a fancy hotel.

Gut, wäre diese Frage auch beantwortet. Jetzt wäre es allerdings noch interessant zu erfahren, was der Professor mit den ganzen verschickten Taubsis anstellt, die ihm jeden Tag in Hundertschaften angeliefert werden. Aber vielleicht will man manche Dinge gar nicht so genau wissen.

