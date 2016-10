Pokémon Go lässt Spieler ab dem 26. Oktober an einem Halloween-Event teilnehmen. Das liefert zusätzliche Bonbons und höhere Chancen auf Pokémon wie Golbat, Alpollo und Nebulak.

Entwickler Niantic hat für Pokémon Go ein Halloween-Event angekündigt. Der Pressemail nach startet das Event am 26. Oktober und geht bis zum Halloween-Ende am 01. November, oberhalb findet sich ein offizieller Trailer.

Was bietet das Event für Spieler? Passend zu Halloween wird es mehr Bonbons als üblich geben. Außerdem werden Spieler häufiger auf passende, gruselige Pokémon stoßen:

Traumato

Nebulak

Gengar

Golbat

Alpollo

Hypno

Zubat

Neue, spezielle Event-Inhalte wurden nicht angekündigt. Niantic hatte erst am Montag ein neues Update mit kleineren Verbesserungen veröffentlicht. Die offiziellen Patch Notes zum Update 0.43.3 / 1.13.3 finden sich in unserer News.