Niantic hat bekannt gegeben, dass es aktuell zu Problemen bei der Verbindung von Pokémon Go zur Zusatzhardware »Plus« kommen kann. Ein Hotfix wurde über Twitter bereits angekündigt.

Pokémon GO hat in der aktuellen Version Probleme in der Verbindung mit der Zusatzhardware Pokémon Go Plus. Ein Hotfix ist bereits unterwegs.

Auf der Support-Seite von Pokémon Go hat das Unternehmen Niantic eine aktuelle Meldung eingeblendet, die über aktuelle Probleme bei der Verbindung mit der Zusatzhardware Pokémon Go Plus berichtet.

Auf Twitter hat das Unternehmen inzwischen bereits bestätigt, dass ein Hotfix mit der Versionsnummer 0.43.4 für Android und 1.13.4 für iOS-Geräte ausgespielt wurde. Auf der deutschen Produktseite von iTunes ist noch die Versionsnummer 1.13.3 zu sehen.