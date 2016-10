Halloween bei der Suchmaschine Google ist tatsächlich richtig spaßig: Auf der Startseite kann man ein Minispiel rund um eine Hexenkatze und fiese Geister spielen.

Von Elena Schulz |

Google feiert Halloween mit einem niedlichen Gruselspiel auf der Startseite.

Die Suchmaschine Google ist dafür bekannt an besonderen Feiertagen Schabernack mit ihrer Startseite anzustellen: Manchmal gibt es ein besonderes Logo oder spezielle Animationen, diesmal ist aber tatsächlich etwas für Spieler geboten.

Zu Halloween findet sich dort nämlich ein wirklich unterhaltsames Minispiel: Wir schlüpfen in die Rolle einer kleinen schwarzen Hexenkatze, der das Zauberbuch von einem Geist geklaut wird. Klar, da ist Rache angesagt. Also fix den Zauberstab schnappen und durch die fünf Level kämpfen!

Expelliarmus!

Die bestehen jeweils aus verschiedenen kleineren Geistern und einem Boss. die wir mit geschickten Mausbewegungen ausschalten müssen. Was anfangs noch sehr leicht ist, wird später ziemlich hektisch, wenn ellenlange Kombis dazukommen und die Geschwindigkeit anzieht.

Das kleine Grusel-Abenteuer sieht nicht nur bezaubernd aus, sondern ist so auch ein kurzweiliger Spaß für zwischendurch - und lenkt (wie wir bestätigen können) ziemlich effektiv von lästiger Büroarbeit ab. Wer wissen möchte, was wir sonst so an Halloween spielen, sollte einen Blick auf die Horror-Highlights der Redaktion werfen. Oder sich gleich bei Steam, Uplay oder GOG.com im Sale eindecken, wenn man auf den Geschmack gekommen ist. Wir wünschen ein schönes Halloween!