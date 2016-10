THQNordic baut seinen Markenkatalog weiter aus. Das Unternehmen aus Österreich hat nun die kompletten Rechte aller NovaLogic-Titel erworben.

Das Unternehmen THQ Nordic aus Österreich (früher Nordic Games) ist weiter auf Einkaufstour. Nach dem Aufkauf etlicher THQ-Marken und den Namensrechten des ehemaligen Publishers wurde heute ein Deal mit NovaLogic bekannt gegeben. Die Firma war in den 90er- und 2000er-Jahren vor allem für seine First-Person-Militär-Titel wie Delta Force, Comanche oder Joint Ops bekannt.

John Garcia, Eigentümer, Gründer und CEO von NovaLogic Inc. sagt zum Verkauf seiner Marken:

Nach 30 Jahren, in denen wir revolutionäre Computer- und Videospiele produziert haben, geben wir diese Tradition voller Stolz an THQ Nordic weiter. Das Team dort besteht aus enthusiastischen Spielern und hat gezeigt, dass es den nötigen Geschäftssinn und das Geschick hat, um die Industrie zu einem dringend notwendigen Reset zu bewegen. Wir freuen uns, unsere Franchises in so fähige Hände abzugeben.