Das Multiplayerspiel Streamline soll in erster Twitch-Streamer und ihre Community ansprechen. Wer das Spiel ausprobieren möchte, den Titel gibt heute für 24 Stunden gratis auf Steam.

Das Entwicklerstudio Proletariat Inc. hat bekannt gegeben, dass sie ihren Early-Access-Titel Streamline ab genau heute 18 Uhr unserer Zeit für genau 24 Stunden umsonst zum Download auf Steam bereitstellen. Damit möchte das Studio die Nutzerzahlen des Multiplayershooters ankurbeln.

Streamline will be available on Steam for free from 12:00 PM EST on Thursday, November 17 to 12:00 PM EST on Friday, November 18. If you add the game to your Steam Library during that time period you will pay $0.00. Zilch. Nothing. Sweet!