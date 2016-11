Slaps and Beans ist eine Videospieladaption des Kultduos Bud Spencer und Terence Hill. Der Brawler basiert auf der Demo Schiaffi & Fagioli und hat sein Fundingziel auf Kickstarter erfolgreich erreichen können.

Von Manuel Fritsch |

Mit dem Brawler »Slaps and Beans« werden die Kinostars Bud Spencer & Terrence Hill digital verewigt. Das Projekt hat sein Fundingziel auf Kickstarter vor Ablauf der Zeit erreicht.

Das offizielle Spiele zu den Helden unserer Kindheit Bud Spencer und Terence Hill wird Realität! Slaps and Beans hat das Mindestfinanzierungsziel von 130.000 Euro auf Kickstarter erreicht.

Mit noch 20 Tagen Laufzeit und aktuell rund 143.000 Euro ist das erste Stretch Goal bei 150.000 Euro bereits in greifbarer Nähe. Ab da soll es ein weiteres Setting aus den Filmen geben. Weitere geplante Ziele sind Konsolenversionen (Slaps and Beans erscheint vorerst nur für PC) und der Lizenzierung der offiziellen Filmsoundtracks für noch mehr Authentizität.

Slaps and Beans basiert auf der Gamejam-Demo Schiaffi & Fagioli, was nichts anderes als Slaps and Beans im Italienischen bedeutet. Die Demo kann schon heute ausprobiert werden, auch wenn die Entwickler die Grafik mittlerweile massiv aufgehübscht haben.

Quelle: https://www.kickstarter.com/projects/1684041218/bud-spencer-and-terence-hill-slaps-and-beans