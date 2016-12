Videospielsucht-Studie - Jeder 12. jugendliche Mann gilt als abhängig

»Game over: Wie abhängig machen Computerspiele?« ist der Name einer aktuellen Studie die die Abhängigkeit junger Menschen von Computerspielen untersucht. Das Ergebnis: Vor allem männliche Jugendliche im Teenager-Alter sind am stärksten betroffen.

Von Manuel Fritsch |