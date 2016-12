Pokémon Go - Erneute Änderungen am Tracker: Verbesserung für ländliche Gebiete

Niantic hat erneut Änderungen am Tracker von Pokémon Go vorgenommen. »In der Nähe« teilt sich nun in Gebieten mit wenig Poéstops den Bereich mit »Gesichtet«, um Spielern in ländlichen Regionen die Suche zu vereinfachen.

Von Manuel Fritsch |