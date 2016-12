Pokémon Go hat die große Hype-Phase bereits lange hinter sich und während sich die allgemeine Begeisterung wieder in normale Bahnen zurückbewegt, wird ein Teil der Go-Magie nun nachträglich entzaubert.

Von Dom Schott |

Pokémon Go brachte Bewegung in die Videospielwelt. Wortwörtlich. Aber einer Studie nach deutlich weniger als gedacht.

Erinnern Sie sich noch an den Sommer, als weltweit zehntausende Spieler jeder Altersklasse mit dem Smartphone in der Hand nach Pokémon suchten? Pokémon GO schaffte durch eine gelungene Mischung aus Nostalgie und Sammeltrieb Rekordzahlen und machte auf Spielewebseiten wie auch in der klassischen Tageszeitung Schlagzeilen. Es ist ganz natürlich, dass sich dieser Hype allerdings nicht ewig halten ließ und so beobachten wir mittlerweile trotz neuer Updates rückläufige Spielerzahlen.

Doch damit nicht genug: Wie es scheint, darf auch der Nutzen von Pokémon Go als Fitness-App, die uns zu ausgiebigen Spaziergängen anhält, nicht überschätzt werden.

Wie die Ergebnisse des British Medial Journal zeigen, hat sich die Bewegungsfreude der Testgruppe bereits nach spätestens vier Wochen wieder fast völlig auf normale Durchschnittswerte eingepegelt. Die Ergebnisse basieren auf der Analyse von 1182 US-Amerikanern, von denen etwa die Hälfte Pokémon Go installieren sollten. Die Taschenmonster-App sorgte also eher nur für kurze Zeit für eine hohe Bewegungsfreude unter den Spielern, bevor diese wieder dazu übergingen, ihre täglichen Routine-Wege zu laufen und nur noch nebenbei Pokémon zu jagen. Eine Fitness-Revolution dank Pokémon Go gab es also wohl nicht.

Mehr zum Thema: Pokémon GO - So brüten Sie die 7 neuen Baby-Pokémon der zweiten Generation aus