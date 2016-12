TV-Moderator und Satiriker Jan Böhmermann hat mit Game Royale 2: Secret of Jannis Island einen Nachfolger zu seinem Satire-Spiel Jäger der verlorenen Glatze veröffentlicht - Seitenhiebe auf Erdogan inklusive.

Game Royale 2: Secret of Jannis Island kann man kostenlos im Browser spielen, es kommt aber auch eine Download- und Mobile-Version.

Passend zum Ende eines ereignisreichen Jahres im Leben des Entertainers Jan Böhmermann - Stichwort türkischer Staatspräsident Erdogan - hat dieser zusammen mit der Produktionsfirma seiner ZDF-Late-Night-Show »Neo Magazin Royale« nun einen Nachfolger zu seinem letztjährigen Videospiel Game Royale: Jäger der verlorenen Glatze veröffentlicht.

Im neuen Game Royale 2: Secret of Jannis Island rätseln wir uns im klassischen Point'n'Click-Stil durch zahlreiche Level und übernehmen diesmal neben Böhmermann erstmals auch die Kontrolle über dessen Sidekick William Cohn.

Während das erste Spiel eine Hommage an Indiana Jones war, greift Game Royale 2 nun Monkey Island auf.

Jede Menge Insider nicht nur für Böhmermann-Fans

Der Moderator findet sich zu Beginn der direkt an den Vorgänger ansetzenden Erzählung am Strand einer einsamen Insel wieder und es liegt an uns für Proviant, Wasser und einen möglichen Weg von der Insel zu sorgen.

Später im Spiel treffen wir zudem bekannte Charaktere des Neo Magazins, unter anderem Florentin Will oder Ralf Kabelka woraus sich nach und nach eine absurd skurrile Geschichte um Entfürhung und gebunkerte GEZ-Milionen entstrickt.

Dabei strotzt das Spiel nur so von Show-internen Insidern ala »Lena-Mayer-Strandgut« und pop kulturellen Anspielungen auf Serien und Filme wie Lost (mysteriöse Luke) oder Cast Away (Volleyball Mr Wilson). Natürlich dürfen auch Anspielungen auf Erdogan nicht fehlen.

Seit dem 15. Dezember kann Game Royale 2: The Secret of Jannis Island über den Browser gespielt werden. Versionen für iOS, Android und Steam folgen am 22.12.2016.