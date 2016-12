Pokémon Go soll es uns in Zukunft auch ermöglichen, Taschenmonster zu tauschen. Möglicherweise basiert das Trading-System auf einem Patent von Niantic, das sozusagen die öffentlichen Verkehrsmitteln nutzt.

Bisher hat Pokémon Go noch keine Tauschfunktion. Der YouTuber PatetYogis hat eine Theorie auf Basis eines alten Niantic-Patents im Video vorgestellt, das an den ÖPNV erinnert.

In Pokémon Go könnten wir unsere Sammlung noch sehr viel besser vervollständigen, wenn es die Möglichkeit geben würde, Pokémon zu tauschen. Noch ist unklar, wann das lang vermisste Trading-Feature erscheinen wird. Es gibt bereits diverse Vermutungen zur genaueren Umsetzung, die auf einem von Niantic angemeldeten Patent beruhen. Demzufolge könnten sich die Pokémon gewissermaßen ein virtuelles Taschenmonster-Nahverkehrssystem zunutze machen, die die gleichen Routen benutzen, wie unser öffentlicher Personen-Nachverkehr. Die Theorie besagt, dass man sich zum Tauschen an entsprechenden Haltestellen, Stationen oder auch Flughäfen befinden muss, die im Spiel dann als Tauschplattformen erscheinen werden.

Parallel zu unserem Verkehrsnetz könnte die App aber auch noch ein Netz aus öffentlichen Verkehrsmitteln etablieren, mit dem die kleinen Biester zu ihren neuen Besitzern kommen könnten. Zumindest glaubt das der YouTuber PatentYogi, der seine Theorie in einem Video veranschaulicht hat, welches wir unten eingebunden haben.

Das Patent rund um den öffentlichen Pokémon-Nahverkehr wurde laut Polygon von Niantic bereits im November 2012 angemeldet. Daher könnte das System vielleicht auch eher für Ingress als für Pokémon Go geplant gewesen sein.

Ob die Tausch-Funktion dann wirklich so kommt, bleibt also abzuwarten. Hier gibt es jede Menge weiterführende Informationen zu einigen Niantic-Patenten und hier seht ihr PatetYogis Video zu dem möglichen Transportsystem-Patent: