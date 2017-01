Laut einem Markenschutz-Eintrag könnte sich ein Titel mit dem Namen Jurassic World Survivor in der Entwicklung befinden. Eine entsprechende Domain wurde schon vor einiger Zeit im Internet gesichtet.

Bekommt Jurassic World ein eigenes Survival-Spiel?

Woran arbeiten Universal Pictures und die Entwickler von Perfect World Entertainment? Glaubt man einem am 24. Dezember 2016 vorgenommenen Markenschutz-Eintrag im Bereich der Videospiele, handelt es sich um einen Titel namens Jurassic World Survivor.

Der Name taucht somit schon zum zweiten Mal im Internet auf. Bereits im Oktober 2016 sicherte sich das Entwicklerstudio Perfect World Entertainment die Rechte an der Domain www.JurassicWorldSurvivor.com.

Ark: Survival Evolved mit Film-Lizenz?

Bei Perfect World Entertainment handelt es sich um das Unternehmen, dem auch das 2015 geschlossenen Studio Cryptic Studios Seattle gehörte. Die Entwickler sollen Berichten zufolge schon vor mehr als einem Jahr an einem Titel auf Basis der Jurasssic-World-Lizenz gearbeitet haben. Im Zuge der Schließung des Studios gab es jedoch keine weiteren Informationen zum Spiel.

Jurassic World Survivor könnte nun ein Nachfolger des 2015 gescheiterten Projekts sein. Worum es in dem Titel geht, ist unbekannt. Dem Namen nach könnte es sich jedoch um ein Survival-Spiel handeln. Denkt man an den Erfolg von anderen Genre-Titeln wie zum Beispiel Ark: Survival Evolved ist es durchaus denkbar, dass Universal Pictures und die Entwickler von Perfect World Entertainment ein ähnliches Spiel in der Mache haben.

