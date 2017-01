Mit Niche weckt ein Entwicklerteam aus der Schweiz Erinnerungen an die Survival-Klassiker Spore und Don’t Starve, verpasst dem Überlebenskampf allerdings einen ganz eigenen Kniff.

Der Indie-Titel Niche wird in der Schweiz von einem kleinen Team entwickelt und wird unter anderem über Kickstarter finanziert.

Viele Leser werden sich sicherlich noch an Spore erinnern, das unter der Federführung des Sims-Studios Maxis und Electronic Arts einen großen Fußabdruck in einem bis heute vielfach übersehenen Genre hinterlassen hat: Survival-Spiele, die allerdings den Überlebenskampf der Tierwelt in den Vordergrund stellen und ganz im Sinne der Evolution die Genetik und Vererbungslehre zum Kern des Gameplays machen. Dieses Spielprinzip liegt eigentlich nahe, doch Spiele dieser Art sind rar gesät.

Ein junges Entwicklerteam aus Zürich hat diesen Notstand erkannt und mit Niche ein eigenes Spiel an den Start gebracht, das zum einen deutlich an Spore erinnert, zum anderen aber auch Gameplay-Elemente des Indie-Hits Don't Starve als Inspiration nutzt. Rundenweise treten wir mit unserer Tierrasse zum Überlebenskampf an und müssen stets versuchen, dank überlegter Kreuzung die potentesten, kräftigsten und zähesten Tiere samt ihrer DNA an die nächste Generation zu vererben:

Dabei kann es auch zu genetischen Defekten kommen, die einem im Kampf gegen die zahlreichen Fressfeinde einen entscheidenden Nachteil bescheren können. Damit verbindet das Spiel ein vielfach unterschätztes Gameplay-Prinzip des strategischen Kreuzens von verschiedenen Tieren und ihrer DNA mit einem gewissen Lernfaktor.

Mit einem überaus erfolgreich abgeschlossenen Kickstarter-Projekt im Rücken befindet sich das Spiel mittlerweile seit Ende 2016 in der Early Access-Phase und versorgt die wachsende Community fleißig mit regelmäßigen Updates. Alles sieht ganz danach aus, dass der offiziell angepeilte PC-Release im Februar 2017 eingehalten werden kann.