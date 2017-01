In A Normal Lost Phone findet Sie ein fremdes Smartphone - und darauf allerlei intime Daten, hinter denen ein Mysterium einer vermissten Person steckt. Das mehrfach ausgezeichnete narrative Erlebnis ist ab sofort für PC, iOS- und Android-Geräte verfügbar.

Von Manuel Fritsch |

Wie würden Sie handeln, wenn Sie ein Smartphone auf der Straße finden würden? Ist es auf der Suche nach dem Besitzer in Ordnung, private Mails und Nachrichten zu lesen? Und was, wenn sich herausstellt, dass der Besitzer womöglich vermisst ist? Genau diese Fragen stellt das Spiel A Normal Lost Phone, das ab sofort für den PC und passenderweise auch für iOS- und Android-Geräte erhältlich ist.

Das Mysteryspiel gibt einen einfühlsamen Einblick die Lebensrealität eines jungen, gerade volljährigen Menschen namens Sam, der auf der Suche nach der eigenen Identität ist. Auf klassisches Gameplay verzichtet A Normal Lost Phone. Stattdessen will es »die Grenzen zwischen Realität und Fiktion« aufweichen, während die Spieler in nach immer intimeren Details und Hinweisen suchen, als wäre es ein echtes Smartphone.

Das Spiel spricht Themen wie Sexualität, Homophobie und Erwachsenwerden aus einer einzigartigen, aber stets einfühlsamen Perspektive an. Im ständigen Konflikt mit der eigenen Neugier durchsuchen die Spieler Apps, finden Passwörter in Nachrichten, Hinweise in der Fotogalerie und sozialen Netzwerken, um das Rätsel rund um das Schicksal des Besitzers zu lösen.

Die Grundidee des Spiels wurde vom französischen Indiestudio Accidental Queens beim Global Game Jam 2016 entwickelt. Der Soundtrack beinhaltet 12 exklusive Tracks, die jeweils von einem unabhängigen Künstler komponiert wurden. A Normal Lost Phone gewann den Preis »Best Indie Game« auf der Game Connection Europe 2016 und hat außerdem eine »Honorable Mention« in der Kategorie »Excellence in Narrative« des Independent Game Festivals 2017 erhalten.

Das Spiel kostet 2,99 Euro auf allen Plattformen.