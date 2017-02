Keine Kategorie der GameStars 2016 wurde so von einem einzigen Entwickler dominiert wie die Online-Spiele. Der hat das Kunststück vollbracht, gleichzeitig ein völlig neues Genre zu dominieren und einen alten Genreprimus zu neuen Höhen zu führen.

Wer sichert sich den Titel des besten Onlinespiels bei den GameStars 2016?

Die Onlinespiele und MMOs sind wohl die vielfältigste Kategorie der GameStars 2016: Von klassischen Online-Rollenspielen bis hin zu actionreichen Multiplayer-Shootern wie Overwatch war alles dabei! Und natürlich alles dazwischen, The Division vermischt etwa Ballereien mit Beutejagd und MMO-Elementen.

Traditionelle MMORPGs kamen 2016 vor allem aus Korea zu uns, sowohl Black Desert Online als auch Blade & Soul fanden hierzulande ihre Fans. Ebenfalls wieder stark im Rennen war aber World of Warcraft, das mit Legion eine seiner bisher besten Erweiterungen bekam und trotz seines Alters jüngeren Spielern noch zeigen kann, was eine Harke ist. Aber reicht das für den Spitzenplatz?

Platz 3: Das Spiel, das sich nie unterkriegen lässt

The Division hatte es nicht leicht: Schon vor dem Release kämpfte das Spiel mit Downgrade-Kontroversen und manche hatten es gar abgeschrieben. Aber es rappelte sich wieder auf! Zum Release erwies es sich vielleicht nicht als perfektes Spiel, legte aber doch einen eindrucksvollen Erfolg hin.



Aber auf Dauer stellte sich doch wieder Kritik ein: Vielen war das Spiel langfristig zu eintönig, sie hatten das Gefühl, nur noch Charakterwerte nach oben zu schrauben. Aber auch davon ließ sich The Division nicht unterkriegen! Regelmäßige Patches brachten durch neue Inhalte mehr Abwechslung und drehten das Spielgefühl. Es fühlt sich nun mehr wie ein Shooter statt ein Rollenspiel an, unter anderem weil Feinde weniger Kugeln schlucken, bevor sie den Löffel abgeben. Und offenbar hat es funktioniert: The Division steht in unserer Lesergunst hoch genug, sich den dritten Platz bei den Onlinespielen 2016 zu sichern.



Platz 2: Der Altmeister

Wie könnte man über die besten Onlinespiele reden, ohne World of Warcraft zumindest zu erwähnen? Selbst in seinen schlechteren Zeiten hat Blizzards MMORPG noch Millionen aktiver Fans - und 2016 gehörte nicht zu seinen schlechteren Zeiten! Da erschien nämlich World of Warcraft: Legion, eine der bislang besten Erweiterungen.



Darin fällt die brennende Legion ein und wir können erstmals als Dämonenjäger spielen, um sie zurückschlagen. Außerdem gibt es eigens anpassbare Artefaktwaffen, klassenspezifische Ordenshallen und viele weitere Neuerungen. Wo Spieler nach Warlords of Draenor noch teilweise unzufrieden zurückblieben, konnte Legion viele Herzen zurückgewinnen - und WoW damit auf Platz 2 katapultieren!



Platz 1: Der triumphierende Emporkömmling

Warcraft ist Blizzards ältestes und erfolgreichstes Universum, Overwatch das erste völlig neue Szenario der Entwickler seit 20 Jahren - und doch zieht der Jungspund in den GameStars an der altehrwürdigen Marke vorbei! Blizzards rasanter Multiplayershooter sichert sich mit weitem Abstand den ersten Platz, und die einzig ernsthafte Konkurrenz kam vom gleichen Entwickler. Reife Leistung!



Overwatch hat es tatsächlich geschafft, aus dem Stand eine riesige Fangemeinde zu erobern. Und nicht nur eingefleischte Shooterfans! Obwohl es nicht mal eine Story erzählt, begeisterten auch das Universum und die Figuren zahllose Spieler. Stellenweise löste Overwatch sogar League of Legends als das beliebteste Spiel in südkoreanischen Internetcafés ab. Respekt, und Glückwunsch zum ersten Platz!



