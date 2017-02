CD Projekt Red schwimmt weiter auf der Erfolgswelle. Am 30. März wird das Unternehmen die offiziellen Zahlen im Jahresabschlussbericht veröffentlichten, im Vorfeld ist der Marktwert auf umgerechnet rund 1,6 Milliarden US-Dollar gestiegen.

Von Manuel Fritsch |

CD Projekt Red hat sich auf Platz 15 am polnischen Aktienmarkt emporgearbeitet.

Die polnischen Entwickler der Witcher-Serie von CD Projekt Red haben inzwischen einen Marktwert von über 1,6 Milliarden US-Dollar. Um die Zahl in Relation zu setzen: das aktiennotierte Unternehmen befindet sich damit auf Platz 15 am polnischen Aktienmarkt und ist der größte Exporteur im IT-Sektor – 95 Prozent des Umsatzes werden international, also außerhalb von Polens generiert.

Mit dem Marktwert übersteigt das Studio sogar den polnischen Energieriesen Tauron um 600 Millionen US-Dollar – der Energiekonzern beschäftigt 25000 Mitarbeiter und hat einen Marktwert von 5 Milliarden Zloty, also umgerechnet rund 1,2 Milliarden US-Dollar

Am 30. März wird das Unternehmen die offiziellen Zahlen im Jahresabschlussbericht veröffentlichten. In die Zahlen eingerechnet sind auch die Umsätze von GOG.com, die zur Unternehmensgruppe CD Projekt Red dazugehören.

