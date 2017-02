JRPGs und Japan-Kuriositäten: Der Kawaii Sale auf GOG.com feiert den Beginn Kirschblüten-Saison in Japan mit reduzierten Spielen und Top-Angeboten.

Von Elena Schulz |

Mehr als niedliche Angebote und Kirschblüten-Romantik: Das ist der Kawaii-Sale bei GOG.com.

GOG.com will mit dem Kawaii-Sale den Zauber Japans zur Kirschblüten-Saison einfangen: Die Spiele sind teilweise bis zu 75 Prozent reduziert und auch wenn alle etwas von der Magie Japans übermitteln sollen, sind längst nicht alle Angebote klassische JRPGs.

Mit Spielen wie Hatoful Boyfriend sind auch so abgedrehte Vertreter dabei, dass sie eigentlich nur aus Fernost stammen können. Beispiele wie Grandia 2 oder Legend of Heroes: Trails in the Sky stehen wiederum für klassische Japano-Rollenspiele mit rundenbasierten Kämpfen oder einer komplexen Story. Wer abgedrehte Action oder verrückte Frisuren mag, kommt aber natürlich auch voll auf seine Kosten.

Geheimtipp: Die GamePro empfiehlt Corpse Party

75 Prozent gibt es auf Spiele wie Corpse Party, Gurumin: A Monstrous Adventure oder Xanadu Next. Auch das erst letztes Jahr für den PC erschienene Little King's Story Remastered ist reduziert. Die Angebotswoche endet am 27. Februar um 18 Uhr.