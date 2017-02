Der Spider-Man im Spiel darf und wird seine ganz eigene Geschichte haben und wird nicht in Verbindung zum MCU oder den Comics stehen müssen. Insomniac Games haben freie Hand von Marvel.

Bill Rosemann ist Creative Director bei Marvel Games und stärkt im Gespräch mit dem Kollegen von IGN auf der DICE 2017 das Vertrauen in die Kreativität und die Leidenschaft aller Entwicklern, die derzeit für die Marke Marvel Spiele entwickeln.

Wir wollen allen Entwicklern die nötige Freiheit geben, ihre eigenen Ideen zu realisieren und ihnen zu einer originären Geschichte zu verhelfen. Wir wollen, dass unsere Partner auf die Marvel-Historie blicken und sich die Dinge rausnehmen, die ihr Interesse wecken. Es ist ein bisschen vergleichbar mit einem Chefkoch dem wir sagen: "Hey, hier sind alle Zutaten, such Dir was aus und koch was leckeres, einzigartiges damit".

Original-Zitat: We want to give [developers] freedom to tell their story and we want to make it an original story. We want to give our partners...freedom to look at all of Marvel history and to pick from what interests them. It's a bit like we're saying, 'Hey you're the chef, you're going to make this meal. Here's all of the ingredients. You pick the ingredients that you like and make a new meal.