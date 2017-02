Assassin's Creed: Empire ist noch nicht offiziell angekündigt, trotzdem spekulieren Fans seit über einem Jahr darüber, ob das Action-Adventure in Ägypten spielt. Ein angeblicher Leak heizt die Diskussionen um das Setting nun erneut an.

Von Manuel Fritsch, Tim Hödl |

Assassin's Creed 2017 soll dem Franchise nach einem Jahr Pause neue Impulse geben.

Schon seit Anfang 2016 geht das Gerücht um, der kommende Assassin's Creed-Teil mit dem Codenamen »Empire« spiele in Ägypten. Im September 2016 verlieh ein angeblicher Screenshot-Leak den Spekulationen dann zusätzliches Gewicht. Zu sehen war offenbar das Hauptmenü von Assassin's Creed Empire, das eine stilisierte Pyramide enthält.

Nun verbreitet sich ein weiteres Bild durch Foren und Social Media und befeuert erneut die Gerüchte um das Setting von Empire. Der Screenshot, der womöglich von einem Empire-Prototypen stammt, zeigt einen altertümlichen Kämpfer mit einem Schild und Waffen auf dem Rücken. Er steht vor deinem Eingang zu einem Gebäude, das wohl ein Missionsziel ist. Darauf deutet zumindest das Icon am oberen Bildrand.

Die Ausrüstung des Mannes erinnert erste NeoGAF-User an die griechischer Soldaten, wohingegen das Icon einen Sarkophag darstellen könnte. Daher vermuten einige Nutzer, dass uns Empire in der Rolle eines griechischen Kämpfers nach Ägypten schicken könnte, um dort die Geheimnisse einer älteren Kultur aufzudecken. Solange Ubisoft sich allerdings nicht zum Bild äußert, solltet ihr die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass es sich bei dem Bild auch um einen gut gemachten Fake handeln könnte.

Mehr zum Thema: Assassin's Creed Empire - Nächstes Spiel lässt sich vom Film inspirieren

Nachdem die AC-Hauptreihe 2016 eine Kreativpause einlegte, soll Empire dem Franchise in diesem Jahr neue Impulse geben. Ubisoft machte in der Vergangenheit aber deutlich, dass die Serie auch 2017 aussetzen könnte, falls Assassin's Creed Empire mehr Zeit für den Feinschliff braucht.