Pokémon GO - Fans auf dem Dorf haben Pech: Trading-Feature funktioniert nicht übers Netz

Niantic will Fan-Wünsche erhören und ein Trading-Feature in Pokémon GO implementieren. Das funktioniert dann allerdings wohl nur, wenn wir uns mit anderen Menschen treffen – keine Verbesserung also für Spieler in ländlicheren Gegenden.

Von David Molke |