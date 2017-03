Lara Croft kennt jeder, aber welche virtuellen Damen beherrschen aktuell sonst noch unsere Bildschirme? Stimmen Sie für die coolste Spieleheldin 2016/2017 ab!

Von Elena Schulz

Aloy, Lara oder Emily, wer ist die coolste Spieleheldin?

Zum heutigen Weltfrauentrag richten wir den Blick einmal auf die weiblichen Heldinnen in Videospielen 2016 und 2017. Immerhin gab es 2016 einige Spiele, die auf weibliche Protagonisten gesetzt haben: Natürlich allen voran Rise of the Tomb Raider mit Lara Croft persönlich, aber auch weniger klassische Heldinnen wie beispielsweise Joule aus ReCore oder Emily aus Dishonored 2 hatten einen Auftritt.

Und 2017 tat dem längst keinen Abbruch, legte Horizon: Zero Dawn doch mit Aloy den besten Franchise-Start überhaupt für Sony hin und auch NieR: Automata erntet mit seiner Roboterheldin 2B einiges an Lob. Aber wer ist Ihre liebste Spieleheldin? Stimmen Sie ab oder schreiben Sie sie in die Kommentare!