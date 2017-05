Harvest Moon: Light of Hope will nicht nur den Charme des Originals einfangen, sondern soll auch direkt für den PC erscheinen.

Spiele wie Stardew Valley beziehen einen Großteil ihres Charmes aus der Nostalgie des SNES-Klassikers Harvest Moon. Die Serie, die etliche Ableger erhielt, hat es allerdings nie von der Konsole auf den PC geschafft. Dies soll sich nun ändern. Der neue Teil Light of Hope soll auch direkt für den PC (und Switch und PS4) veröffentlicht werden.

Der Titel wird im Kontext des 20. Geburtstags der Reihe erscheinen und soll all das beinhalten, was die Farming- und Datingsimulation auszeichnet. Man möchte in Light of Hope bewusst nostalgische Töne einfangen und ein Spiel »im SNES-Stil« mit bedeutsamen Charakteren und einer packenden Geschichte erschaffen:

Harvest Moon: Light of Hope will set itself apart from other Harvest Moon titles with its depth, including a robust story and clear-cut goals. We set out to create a SNES-style nostalgic game with deep and meaningful characters and events, and we are excited to have our fans play it at E3 and tell us what they think.