Das offizielle Userforum auf Steam wird am 5. Juni endgültig geschlossen.

Valve schließt das offizielle Userforum, das bisher unter der Domain forums.steampowered.com betrieben wurde. Besser gesagt: Das Forum wurde bereits vor ein paar Tagen am 15. Mai abgeschaltet. Aktuell ist es aber wieder erreichbar, weil sich einige User beschwert haben, dass die Abschaltung ohne jegliche Vorwarnung geschehen sei.

Admin jmccaskey entschuldigt sich für den Mangel an Kommunikation und erklärt, dass das Forum nun für kurze Zeit wieder läuft, damit jeder Zeit hat, seine Daten zu sichern. Die Frist, sich mental vom Forum zu verabschieden, wurde nun auf den 5. Juni verlegt - ab dann bleiben die Foren dauerhaft geschlossen:

Yesterday these forums went down, and we quickly heard from many of you that you wished there had been some warning so you could save off or archive some of the content here. You were right that we failed by not communicating that the forums would go down and giving you a chance to save off content. As such, we’ve now restored access to the forums, but we won’t be able to continue to support them long term. They will go down permanently on June 5th, 2017. We encourage you to save off any posts or content that you find valuable in that timeframe or to migrate them to Steam Community Discussions.