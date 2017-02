Weil in der LSPDFR-Mod für GTA 5 echte Polizeiuniformen zu sehen sind, berichtet ein australischer Nachrichtensender über "Computer Geeks" und "perverse" Spielszenen.

Die LSPDFR-Mod zu GTA 5 sorgt in Australien für Aufregung.

Dass videospielfremde Medien gerne vor Spielinhalten warnen, ist an sich nicht neu. Grundsätzlich ist das bei gewissen Themen auch gut und richtig, aber was der australische TV-Sender Channel 7 veranstaltet, ist an Fremdscham kaum noch zu überbieten. Stein des Anstoßes ist die LSPDFR-Mod zu GTA 5, die uns zu waschechten Gesetzeshütern macht und mit originalgetreuen Polizeiuniformen ausstattet.

Zwar weist Channel 7 in einem "besorgten" Beitrag darauf hin, dass es sich hier um eine modifizierte Version von GTA 5 handelt, allerdings stamme die Mod von "Computer Geeks" aus dem Untergrund. Zudem erklärt ein Psychologe den Zuschauern, dass manche Spieler Fantasie und Realität nicht mehr auseinanderhalten können.

So beginnt der Beitrag:

Autounfälle, Tatverdächtige erschießen und angefahren werden. Was danach passiert? Viel zu verstörend, um es zu zeigen.

Troy Grant, Police Minister von New South Wales, kündigt sogar an, dass man gegen die Modder vorgehen möchte. Im Anschluss an den Bericht wurde dann noch eine Gesprächsrunde nachgeschoben, die weiter über die "Schwarzmarkt-Version" von GTA 5 diskutiert.

There's anger this morning over a black market version of Grand Theft Auto. Police are planning action. #7News https://t.co/LwmAO0LSAs — 7 News Sydney (@7NewsSydney) February 16, 2017

GTA 5 und auch die gesamte Grand-Theft-Auto-Marke ist seit Bestehen der Mittelpunkt vieler Kontroversen, egal ob Hot-Coffee-Mod oder Verbotsforderung des ehemaligen Anwalts Jack Thompson. Thompson verlor seine Lizenz, die Konsequenzen der nun in Australien laufenden Kontroverse bleiben abzuwarten.

