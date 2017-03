Battlefield 1 - Release-Termin für »They Shall Not Pass« & Gameplay-Trailer

Ab dem 14. März können Inhaber des Premium Pass den ersten DLC »They Shall Not Pass« als Teil der französischen Armee in die Schlacht von Battlefield 1 ziehen. Zwei Wochen später ab dem 28. März steht die Erweiterung dann regulär zum Kauf bereit.

Von Manuel Fritsch |