In World of Warcraft: Legion können Nutzer des LFR-Tools jetzt auch den zweiten Flügel des Raids »Smaragdgrüner Alptraum« spielen. Damit schaltet Blizzard drei neue Bosse früher als erwartet frei.

Von Jürgen Stöffel |

World of Warcraft: Legion bietet jetzt mehr Raid-Bosse im LFR-Modus.

In World of Warcraft: Legion ist der neue Raid »Smaragdgrünen Alptraum« für reguläre Schlachtzugs-Gruppen bereits betretbar, aber wer über das LFR-Tool rein wollte, der musste mit den ersten drei Bossen vorlieb nehmen. Jetzt haben die Entwickler bei Blizzard jedoch entgegen ersten Ankündigungen den zweiten Flügel des Schachzuges für LFR eine Woche früher als geplant freigeschalten. Daher dürfen wir jetzt drei weitere Bosse mit LFR-Gruppen umhauen.

Passend zum Thema: World of Warcraft: Legion - Der beste Zeitpunkt, wieder einzusteigen

Wer in World of Warcraft aus Zeitmangel oder fehlender Motivation nicht für reguläre Raids tauglich ist, kann sein Glück über das LFR-Tool versuchen. LFR steht für »Looking for Raid« und in diesem Modus bekommt unsere Gruppe eine stark abgespeckte Version des gewählten Raids vorgesetzt, die wir auch ohne stundenlanges Üben und Top-Ausrüstung schaffen können. Dafür gibt es dann aber auch weniger und schlechtere Beute. Ideal also, wenn man nur die Story des Raids erfahren will und keine Lust auf komplexe Spielmechanik hat.

Quelle: Mein-MMO