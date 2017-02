In World of Warcraft: Legion können wir dank Legendary-Cap nur maximal zwei legendäre Items bei uns tragen. Bringt Patch 7.2 eine Erhöhung dieses Limits?

Von Jürgen Stöffel |

Gibt es in World of Warcraft bald einen höheren Cap für Legendaries?

Legendary Items sind die derbsten Gegenstände, die wir in World of Warcraft: Legion ergattern können. Sie sind allen anderen Items überlegen und bieten so die ultimative Ausrüstung für alle, die sich voll in die Hardcore-Inhalte von Legion stürzen wollen.

Mehr Legendaries mit 7.2?

Leider kann man derzeit nur maximal zwei Legendaries zur gleichen Zeit tragen. Und dies klappt auch nur, wenn wir unsere Ordenshalle voll aufgemotzt haben. Doch womöglich plant Blizzard ja eine Änderung an diesem Limit. Viele Spieler wollten dies laut unserer Partnerseite Mein-MMO wissen und Blizzard antwortete prompt via Twitter.

Not in 7.2. Potentially later, but undecided. https://t.co/F7QDiUmuvG — WarcraftDevs (@WarcraftDevs) February 16, 2017

Passend zum Thema: World of Warcraft - Keine Killing-Points-Formel für Legendaries

Demnach ist es wohl mit Patch 7.2 nicht geplant, den Cap der Legendaries zu erhöhen. Man sei aber noch unentschlossen, ob man sich die Option womöglich noch für die Zukunft offenhalte. Möglicherweise kommt eine Erhöhung des Limits in einem späteren Patch nach 7.2.