WoW - Endboss-Archimonde im Mythischen-Modus ganz alleine gelegt

In World of Warcraft hat ein Spieler eine beeindruckende Leistung hingelegt. Er hat Archimonde, den Endboss der Höllenfeuerzitadelle aus Warlords of Draenor, im Alleingang auf der Stufe mythisch erledigt.

Von Jürgen Stöffel |