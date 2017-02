Heroes of the Storm - Overwatch-Charakter Lucio als neuer Held

Heroes of the Storm bekommt seinen dritten Overwatch-Helden. Nachdem die flinke Tracer und die taffe Zarya schon den Nexus aufmischten, kommt mit Lucio erstmals ein Supporter aus Blizzards Hero-Shooter nach Heroes of the Storm.

Von Jürgen Stöffel |