Heroes of the Storm - Murky schon wieder generft

In Heroes of the Storm war der kleine Murloc Murky schon länger ein Sorgenkind und wurde daher ordentlich gebuffed. Dadurch wurde er wieder zu stark und erhielt gleich wieder einen Nerf!

Von Jürgen Stöffel |