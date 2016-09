Sie möchten an der Verlosung der vollgepackten MEGAWOOTBOX im Wert von 2.000€ teilnehmen? Dann starten Sie jetzt Ihr Wootbox-Abonnement mit der Quest-Box für nur 23,99€ und nehmen so automatisch am Gewinnspiel teil.

Diese MEGAWOOTBOX der Superlative verlosen wir unter all unseren Wootern, die bis zum 30.9. bestellen.

MEGAWOOTBOX im Wert von 2.000€ gewinnen

Mit jeder Wootbox-Bestellung nehmen Sie automatisch an der monatlichen Verlosung der gigantischen MEGAWOOTBOX teil. Jetzt Abonnement starten und Chance auf ein phänomenales Package mit einem Wert von 2.000€ nutzen. Diesen Monat haben Sie die Chance, eine MEGAWOOTBOX mit diesen fantastischen Items zu gewinnen:

Samsung Galaxy Note 7 : ausgestattet mit neuer Iris-Erkennungstechnologie zur biometrischen Benutzeridentifizierung. (Wert: 860€)

Sammleredition The Last Guardian : Collector's Edition mit gigantischer Premiumfigur mit schlafendem Trico, Spiel im Steelbook, 72-seitiges Artbook, digitale Soundtrack & Sticker (Wert: 130€)

PS4 + No Man's Sky : PlayStation 4 mit 1 TB großer Festplatte & Vollversion (Wert: 400€)

Figur von Link mit Loftwing : offizielle Zelda-Figur mit Wolkenvogel aus Skyward Sword, weltweit auf nur 2.500 Stück limitiert, ca. 66 x 56 x 62 cm (Wert: 430€)

Figur von Jamie Lannister: 30 cm großen Game of Thrones Figur mit hohem Detailgrad, vollbewegliche Figur kann verschiedene Kleidung tragen (Wert: 200€)

Neue Überraschungsbox für kühne Helden – dieses Mal zum Thema Quest

It's dangerous to go alone! Take this.

In unserer vierten Wootbox dreht sich alles um hehre Quests in all ihren Formen. Das unbeirrte Streben nach einem goldenen Ziel am Horizont, allen Widrigkeiten zum Trotz, alleine oder mit treuen Gefährten an der Seite. Wenn eines bei einer gescheiten Quest schließlich nicht fehlen darf, dann die fette Beute am Ende! In der neuen Wootbox hat der heilige Gral zwar leider nicht reingepasst, aber für erfahrene Videospielhelden sind trotzdem jede Menge schöne Schätze dabei.

Die GameStar Wootbox auf einen Blick

Überraschendes & kultiges Merchandise: 5 bis 7 Items zu Games, Filmen, Serien, Comics und mehr

Geheime Themen-Box: Jeden Monat ein neues Thema. Das Thema der aktuellen Box Quest:

Kleiner Preis: jetzt ab 23,99€ inkl. Versand – mit einem Warenwert von 60€ in dieser Quest-Box

Flexible Laufzeiten: Wählen Sie zwischen 1, 3, 6 oder 12 Monaten, jederzeit kündbar

Großes Gewinnspiel : Automatische Teilnahme an der monatlichen Verlosung der MEGAWOOTBOX im Wert von 2.000€

Die Jagd auf die neue Wootbox endet: am 30.9.!!!

Das war die Retro-Box

Im Unboxing-Video zeigt Sebastian Ihnen, was in der letzten Box gesteckt hat:

Sie haben die Retro-Box verpasst? Dann lassen Sie sich die neue Wootbox nicht entgehen!

