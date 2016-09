Battlefield 1 gut finden? Das kann jeder. Wir haben die Beta auf links gedreht und verraten Ihnen in der Titelstory, was Dice noch verbessern muss.

Von Petra Schmitz |

In der GameStar 10/16 nehmen wir Battlefield 1 aufs Korn.

Und? Wie gut wird Battlefield 1 denn nun? In der Titelstory der GameStar 10/16 analysieren wir mit zwei erfahrenen Spielern (Mitglieder im besten deutschen Battlefield-4-Team, aktiv in der ESL One) die Beta von Battlefield 1. Es gibt eine Menge, das uns und den Profis an Dice' neuem Multiplayer gut gefällt, allerdings sind wir auch nicht mit jeder Design-Entscheidung glücklich - im Gegenteil. Passend dazu stellen wir Ihnen auf der DVD die wichtigsten Neuerungen des Spiels vor.

Gratis-Vollversion: Rise of Venice

Mit unserer Gratis-Vollversion Rise of Venice werden Sie zum erfolgreichen Kaufmann in der Renaissance. Die Handelsstrategie von den Machern von Port Royale 3 und Patrizier 4 fesselt mit ausgeklügelten Spielmechanismen an den Rechner.

Noch mehr Highlights im neuen Heft

Mafia 3 will die Serie verjüngen, ohne dabei auf die alten Tugenden zu verzichten. Wir haben das Open-World-Spiel sechs Stunden ausprobiert.

Star Citizen dürfte das ambitionierteste Spiele-Projekt der Vergangenheit und Gegenwart sein. Wir haben in die Zukunft des Weltraumspiels geschaut - im Heft. Und auf der DVD im Interview mit Chris Roberts.

50 Jahre Star Trek: Die SciFi-Serie feiert Geburtstag, wir feiern mit. Auf zwölf Seiten schauen wir zurück auf die vielen Spiele, die im Dunstkreis von Kirk und Co. entstanden sind. Perfekt für Trekkies und die, die es noch werden wollen.

Cyberpunk fasziniert uns nicht erst seit Shadowrun. Wir schauen uns das Subgenre der SciFi im Magazinteil genauer an.

1.300 Euro für eine einzige Grafikkarte? Wir testen die Nvidia Titan X und verraten Ihnen, ob das Ding hält, was es bei dem Apothekenpreis verspricht.

