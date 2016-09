Entwickler Digital Homicide holt nach der Klage gegen Jim Sterling für seine Kritik am Spiel The Slaughtering Grounds erneut aus: Jetzt werden 100 Steamnutzer verklagt, laut Gerichtsunterlagen wird Valve unter Strafandrohung zur Herausgabe der Nutzerdaten aufgefordert.

Von Stefan Köhler |

The Slaughtering Grounds hat nicht nur Jim Sterling, sondern auch einigen Steam-Nutzern nicht gefallen. Also wird nicht nur Jim Sterling, sondern nun auch die Spieler wegen auf Schadensersatz verklagt.

Nach der Posse zwischen dem Indie-Entwickler Digital Homicide und Jim Sterling geht das muntere Klagen gegen Kritiker weiter: Digital Homicide hat Klage gegen 100 Steamnutzer eingereicht und Valve unter Androhung von Strafe aufgefordert, die Nutzerdaten der Spieler herauszugeben. Es geht um persönliche Beleidigung, 18 Millionen Dollar Schadensersatz wollen die Entwickler haben.

Das berichtet der YouTuber Sid Alpha, der die Gerichtsunterlagen einsehen konnte. Tatsächlich sind diese bereits vollständig und unterschrieben, die erforderlichen Gebühren wurden bezahlt. Ein US-Gericht wird sich also nun tatsächlich mit dem Fall auseinandersetzen müssen.

Die Brüder Romine, die Digital Homicide gegründet haben, hatten bereits zuvor einen Streit mit YouTuber Jim Sterling. Der hatte ihr Spiel - The Slaughtering Grounds - kritisiert und kaum ein Haar am Produkt gelassen. Nach einem hin und her gingen die Romines schließlich vor Gericht, über 10 Millionen Dollar sollte Jim Sterling wegen persönlicher Beleidung bezahlen. Die Gerichtskosten sollten über eine Kickstarter-Kampagne reinkommen, die allerdings abgebrochen werden musste.