Pokémon Go - PvP-Duell-Feature durch Pokémon-Company-Chef angedeutet

Der CEO von The Pokémon Company hat in einem Interview angedeutet, dass Pokémon Go demnächst PvP-Duelle bekommen könnte. Allerdings müsse man das Feature richtig umsetzen, um keine Neueinsteiger zu verschrecken.

Von Tobias Ritter |