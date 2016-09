Pokémon bleiben in den Spielen stets reinrassig und bleiben fest in der Spezies eines Elternteils. Doch einige Künstler haben sich zu dem Thema Gedanken gemacht und zahlreiche Bilder von Pokémon-Hybriden erstellt.

Von Jürgen Stöffel |

Was wohl aus diesem Ei schlüpft? Bislang jedenfalls kein Hybrid.

In Pokémon GO lassen sich die kleinen Biester zwar noch nicht kreuzen, aber in anderen Pokémon-Games kam bei einer Verpaarung stets ein Pokémon heraus, das zur Spezies eines der beiden Elternteile gehörte. Hybriden, wie sie in der echten Natur vorkommen, gibt es allein schon aus Gameplay-Gründen nicht.

Damit wollten sich einige Künstler im Internet nicht zufrieden geben und daher haben sie zahlreiche Bilder kreiert, die besonders coole Kreuzungen zwischen diversen Pokémon-Arten zeigen. Beispielsweise eine putzige Kreuzung zwischen Evoli und Digda oder ein gepanzertes Relaxo, das aus der Verpaarung mit einem Nidoking entstand. Wir haben eine Imgur-Gallerie der neuen Monster hier eingebettet. Viele Spieler wünschen sich übrigens eine solche Hybriden-Funktion für kommende Pokémon-Spiele.

Quelle: Imgur