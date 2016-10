Ein angesehenes Marktforschungsinstitut hat ermittelt, welche anstehenden Spiele-Neuveröffentlichungen die potenzielle Zielgruppe am meisten herbeisehnt. Die Ergebnisse überraschen nicht wirklich.

Von Tobias Ritter |

Battlefield 1 gehört zusammen mit Call of Duty: Infinite Warfare zu den am sehnlichsten erwarteten noch anstehenden Neuveröffentlichungen des Jahres 2016.

Der Oktober läutet in der Spiele-Branche traditionell das heiße Release-Finale des Jahres ein: Zahlreiche Publisher und Entwickler buhlen mit ihren High-Budget-Produktionen um die Gunst potenzieller Käufer und erhoffen sich durch das anstehende Weihanchtsgeschäft zusätzliche Umsätze.

Auch in den letzten drei Monaten des Jahres 2016 stehen noch einige Blockbuster-Neuveröffentlichungen an. Doch auf welche davon freuen sich die Spieler am meisten? Und welche haben das Potenzial, zu echten Kassenschlagern zu werden?

Das Marktforschungsunternehmen Nielsen, einer der weltweit führenden Anbieter von Marketing- und Medieninformationen, Branchenverzeichnissen sowie Verbraucherinformationen, hat diese Fragen untersucht - und präsentiert die Ergebnisse seiner offiziellen Webseite.

Die meisterwarteten Multi-Plattform-Spiele

Kaum überraschend: An der Spitze der am sehnlichsten erwarteten Multi-Plattform-Titel stehen die beiden mit hohem Marketing-Aufwand beworbenen Shooter-Konkurrenten Battlefield 1 und Call of Duty: Infinite Warfare.

Hinweis: Mafia 3 wurde zwischenzeitlich bereits veröffentlicht. Und Final Fantasy 15 erscheint zunächst nur für die Xbox One und die PlayStation 4 - wenn überhaupt, ist mit einer PC-Version frühestens Ende 2017 zu rechnen. Und auch für die Remaster-Collection Batman: Return to Arkham ist kein PC-Release vorgesehen.

Die meisterwarteten PC-Exklusiv-Titel

Geht es um Neuveröffentlichungen, die exklusiv für den PC als Plattform erscheinen, steht Global-Strategie offenbar ganz oben auf der Wunschliste der Spieler: Civilization 6 verweist zwei Manager-Spieler auf die Plätze.

Auch hier ein kleiner Hinweis: Den Football Manager 2017 von Sega gibt es aufgrund lizenzrechtlicher Probleme in Deutschland nicht ohne Umwege zu kaufen.

Der Vorlieben der Konsolenspieler

Auf der Xbox One hat wiederum Gears of War 4 unangefochten die Nase vorn - das jedoch aufgrund Microsofts neuer Release-Strategie rund um Windows 10 auch für den PC erscheint. Genau genommen gibt es damit eigentlich kaum mehr Spiele, die ausschließlich für die Microsoft-Konsole erscheinen.

PS4-Besitzer warten wiederum am sehnlichsten auf Batman: Arkham VR.

Methodik der Studie

Für die hier präsentierten Ergebnisse hat Nielsen Game Rank übrigens verschiedene Schlüsselfaktoren zurate gezogen. Insgesamt wurden 6.000 Spieler im Alter von 7 bis 54 Jahren bezüglich ihres Release-Bewusstseins, ihrer Kaufinteressen und ihrer Spiele-Bewertung befragt. Als Befragungszeitraum wird der 21. August bis zum 24. September 2016 angegeben.

Aus welchen Regionen die Spieler stammten und wie es sich mit der Geschlechterverteilung verhält, geht aus den Erläuterungen des Unternehmens nicht hervor.

PC-Spiele der letzten Woche: Release-Termine und Neuerscheinungen bis zum 9.10.